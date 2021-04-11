صور..سفير اليابان: قناة السويس تعد ممرا بحريا هاما للغاية

جدة - نرمين السيد - زار نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر، برفقة سايتو هيدياكى، نائب المدير العام للشؤون الهندسية بالمكتب البحرى بوزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة فى اليابان، اليوم الأحد، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للتعبير عن تقديرهما للحكومة المصرية لجهودها الكبيرة فى إعادة تعويم السفينة "إيفر جيفن"، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائى.





وخلال الزيارة، أشار السفير اليابانى، إلى أن قناة السويس تُعد ممرًا بحريًا هامًا للغاية بالنسبة للوجستية البحرية فى العالم، كما أشاد بجهود هيئة قناة السويس فى سبيل استئناف عبور السفن فى القناة فى وقتٍ مبكر.

كما أعرب نائب المدير العام للشؤون الهندسية بالمكتب البحرى بوزارة الأراضى والبنية التحتية فى اليابان، عن تقديره وامتنانه تجاه الهيئة لقيامها بعملٍ رائع ومواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة تعويم السفينة "إيفر جيفن".

وأشار إلى أنه بفضل جهود الهيئة، تم تعويم السفينة وإبعادها عن الأرض، حيث كانت هذه النتيجة محل تقدير كبير من ملاك السفينة اليابانية وكذلك من قبل صناعة الشحن اليابانية التى تمثل 7٪ من السفن المارة عبر قناة السويس.

كما أشار إلى أنه على الرغم من هذا الحادث المؤسف، إلا أن العلاقات الودية بين اليابان ومصر لم تتزعزع، وإنه على يقين من أن ذلك سيتيح فرص أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائى.

وردًا على ذلك، أعرب الفريق أسامة ربيع، عن تقديره وسعادته بهذه الزيارة، وقدم لهما شرحًا وافيًا عن تفاصيل هذا الحادث وعن أعمال الطوارئ التى قاموا بها من أجل الاستئناف المبكر للملاحة.

وأعرب لهما عن سعادته وفخره تجاه ما قامت به الهيئة من عمل جاد ودؤوب لمواجهة هذه الأزمة المعقدة.

وفى النهاية، أعرب السفير اليابانى، عن أمله فى أن تستمر العلاقات الجيدة وطويلة الأمد بين السفارة وهيئة قناة السويس، وأن يتم تعزيزها.