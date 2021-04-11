غلق دير ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية فى أسبوع الآلام

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ورئيس دير العذراء مريم والقديس وماريوحنا الحبيب ببرية الفرما الكيلو 90 بطريق مصر الإسماعيليّة غلق ابواب الدير فى فترة أسبوع الآلام.





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