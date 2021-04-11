بث مباشر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد -

ويحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، منهم خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق.

كما يحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.