وفاة القمص صموئيل فرج الله كاهن كنيسة المعمدان بالقوصية

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيبراشية القوصية منذ قليل وفاة القمص صموئيل فرج الله، كاهن كنيسة مار يوحنا المعمدان.



جدة - نرمين السيد - أعلنت إيبراشية القوصية منذ قليل وفاة القمص صموئيل فرج الله، كاهن كنيسة مار يوحنا المعمدان. وذكرت الكنيسة أنها لم تعلن بعد ترتيبات صلوات الجنازة، وقدم الأنبا توماس أسقف القوصية التعازى لأسرته ومحبيه من شعب الكنيسة.

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