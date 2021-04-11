الإمام الأكبر يهدى الرئيس التونسى نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، خلال استقباله بمشيخة الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى الرابع من فبراير 2019.





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