مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بشهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن بعد غد الثلاثاء، الموافق 13 أبريل الجارى هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن غدا الاثنين الموافق 12 أبريل هو آخر أيام شهر شعبان للعام الهجرى الحالى 1442هـ.





جاء ذلك فى البيان الشرعى الذى ألقاه مفتى الجمهورية، مساء اليوم الأحد، بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر رمضان لهذا العام، من خلال لجانها العلمية والشرعية، وبحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور يوسف السيد يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وأعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر ، وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية، ورؤساء بعض الجاليات بالقاهرة.

وتقدم مفتى الجمهورية بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس السيسى والشعب المصرى وللأمتين العربية والإسلامية، معرباً عن أمله بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع مصر والبلاد العربية والإسلامية، وأن يرفع البلاء عن البلاد والعباد.

وقال علام إن اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم الأحد هلال شهر رمضان، وتبين لها عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم ليكون يوم غد الاثنين هو آخر أيام شهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأكد مفتى الجمهورية التزام مصر بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامى بشأن الرؤية الشرعية لآهلة الشهور الهجرية، داعيا المولى (عز وجل) أن يكشف الغمة عن البلاد والعباد، وأن يشف جميع المرضى والمصابين ويرحم الشهداء.