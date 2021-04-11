وزيرة الصحة: ندرس إنشاء مستشفى عام وآخر تعليمي في سوهاج الجديدة 

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال تفقد مستشفى سوهاج التعليمي في سوهاج أن الوزارة تدرس إنشاء مستشفى عام وآخر تعليمي في مدينة سوهاج الجديدة ( الكوامل) وأوضحت أن ذلك في إطار توسع الدولة في إنشاء المستشفيات لتقديم المزيد من الخدمات الطبية.

يذكر أن الوزيرة أعلنت إمداد محافظة سوهاج بـ 100 أسطوانة أكسجين طبي، و30 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز مونيتور، و8 أجهزة تنفس صناعي جهازين صدمات كهربائية وكميات من المستلزمات الطبية والوقائية خلال زيارتها إلى محافظة سوهاج حيث تفقد مستشفى البلينا ومستشفي الحميات ومستشفي سوهاج العام ومستشفي الحميات.



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