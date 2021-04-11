نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض بنك مصر الجديدة 2021 مميزات القروض الشخصية والعقارية لدى بنك مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك مصر 2021 متميزة بتنوعها وشروطها الميسرة حيث تغطي كافة احتياجات العملاء ومختلف الفئات، وتعد القروض الجديدة وبرامج التمويل المقدمة من بنك مصر من القروض التي تتميز بالتسهيلات الكبيرة في السداد؛ ولذلك فإنها تستحوذ على قبول كثير من العملاء لما توفره من مزايا كبيرة، ويمكن للعميل الحصول على القرض بكل بساطة من خلال الذهاب إلى البنك مع تجهيز كافة المستندات التي تخص القرض المطلوب والذي يرغب في الحصول عليه، ويتم حساب نسبة الفائدة أو هامش الربح المستحق على العميل وفقا للنسبة المحددة في عقد التمويل، كما يتم تحديد الأوقات المحددة للسداد في عقد التمويل المتفق عليه مع بنك مصر.

قروض بنك مصر الشخصية والعقارية 2021

يقدم بنك مصر برامج متعددة للتمويل العقاري لتغطي احتياجات كل الفئات، حيث يقدم البنك القروض العقارية لمتوسطي الدخل ولمحدودي الدخل ضمن قروض بنك مصر 2021 ووفقاً لمبادرة البنك المركزي، كما يقدم البنك قروض التمويل العقاري بغرض تشطيب أو تحسين الوحدات السكنية، وأيضا يوفر بنك مصر التمويل العقاري للأفراد بضمان أوعية ادخارية سواء شهادات أو ودائع أو حسابات توفير.

كما يقدم البنك أيضا منتج التمويل العقاري للأفراد المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا للأفراد سواء من فئة الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية، والجدير بالذكر أن البنك قد حصل مؤخراً على رخصة لفتح فرع خاص به في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي لمنح البنك تلك الرخصة، وجاء ذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعها بنك مصر والتي تهدف إلى مزيد من التوسعات والفروع في أكثر من دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويتطلب من العميل عدد من المستندات والوثائق اللازمة للحصول على القرض العقاري من بنك مصر، وتتضمن تلك المستندات صورة من البطاقة الشخصية، وبيان بالراتب الشهري في حالة القرض المقدم للموظفين وأصحاب الحرف، بالاضافة إلى صورة من جواز السفر إذا كان القرض لغير المصريين، مع وجود شروط خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل طالبي قروض بنك مصر 2020 يتم التعرف إليها من خلال البنك.

القرض الشخصي بنك مصر

يوفر بنك مصر برامج التمويل الشخصي لعملائه بضمانات متعددة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب خطاب تحويل من جهة العمل أو بإثبات الدخل الشهري بدون خطاب جهة العمل، كما يقدم البنك القرض الشخصي بضمان أوعية ادخارية أو من خلال السحب المقدم للراتب الشهري، بالاضافة إلى أن البنك يتيح القرض لأصحاب المعاشات، ويجب للحصول على القرض ألا يقل راتب الموظف الحكومي أو موظف القطاع الخاص عن ألف جنيه في حالة التحويل المباشر، وألفي جنيه في حالة عدم التحويل المباشر للسداد، كما يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عام أو 65 عام في حالة موظفي الهيئات القضائية.

قرض السيارة من بنك مصر

أما بالنسبة لقروض السيارة من بنك مصر فقد أتاحها البنك أيضا بضمانات متعددة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بتعهد جهة العمل بتحويل مبلغ القسط الشهري للقرض من الراتب وذلك بالنسبة للموظفين، كما يقدم البنك القرض للموظفين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بموجب إثبات الدخل, وأيضا يوفر بنك مصر قرض السيارة لأصحاب الأوعية الادخارية سواء المصريين أو الأجانب.

واشترط البنك على العميل من أجل الحصول على تمويل السيارة ألا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام، ويصل المبلغ التمويلي للقرض إلى نصف مليون جنيه بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، كما يتم تقسيط مبلغ القرض على أقساط تصل إلى 120 شهر، ويتميز تمويل السيارة من ضمن قروض بنك مصر 2021 بهامش الربح التنافسي والفائدة القليلة؛ لذلك يتجه معظم العملاء إلى الحصول على قرض السيارة من البنك.