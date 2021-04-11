موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر و السعودية بعد اعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر و السعودية ، ظهرت منذ قليل رؤية هلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، وفي الوقت الحالي قد تم الاعلان عن نتيجة استطلاع الهلال في جمهورية مصر العربية، لذلك قد تكثف البحث بشكل كبير حول موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر و السعودية ليتمكن المسلمون في جميع أنحاء مصر والسعودية من التعرف على الموعد المحدد لإقامة صلاة التروايح واليوم المحدد للبدء في الصيام، و للتعرف على تلك المواعيد تابعونا.

موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر والسعودية

منذ قليل أعلنت دار الإفتاء في مصر المملكة العربية السعودية عن موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر والسعودية وأن هلال شهر رمضان قد تعذرت رؤيتة اليوم، مما يعني أن غدًا الاثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442 هو المتمم لشهر شعبان، أما بداية شهر رمضان المبارك فستكون بعد غدٍ الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442، ولذلك فإن أول سحور وأول صلاة تراويح ستكون غدًا ليبدأ الصيام في المملكة العربية السعودية مع أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة واثنين وعشرون دقيقة، أما عن صلاة المغرب يوم الثلاثاء 13 أبريل فمِن المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة واثنين وعشرون دقيقة لتكون مدة الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

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موعد اول ايام رمضان 2021 في مصر

لقد ظهرت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مثل المملكة العربية السعودية تمامًا بعد رؤيتها من سبعةً مناطق مختلفة في جميع انحاء الجمهورية، ويجب الإكثار من أدعية ختاكم شهر شعبان “اَللـهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ. اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرّ ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.