/626743/تعرف-على-دعاء-النبي-عند-رؤية-هلال-رمضان-دعاء-أول-أيام-الشهر-الكريم

كان النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتح بعدد من الأدعية، كل شهر من شهور السنة الهجرية بعد رؤية الهلال، سواءً في شهر رمضان أو غيره من الشهور.

وكان النبي إذا رأى الهلال قال: "اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" رواه الترمذي في سننه.

كما رواه الدارمي بلفظ مختلف وهو: "اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ".

موعد آذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالي 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحًا.

وموعد أذان الظهر لأول أيام الشهر الكريم سيكون الساعة 11:55 بتوقيت القاهرة، والعصر الساعة 3:30 مساء، والمغرب 6:21 مساء وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والعشاء سيكون الساعة 7:42 مساء.

دعاء أول أيام رمضان

ويتضرع المسلمون في شهر رمضان إلى الله بالصلاة والعبادة والعمل الصالح، كما أن الدعاء فيه من الأمور المستحبة.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: “ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ”.

وهناك دعاء آخر: "اللهم هذا أول أيام الصيام في شهرك الفضيل المبارك، فأعني فيه على صيامه وقيامه وسائر الأعمال الصالحة فيه، اللهم واجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين".