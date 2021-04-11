دار الإفتاء: غدًا هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان

/626744/دار-الإفتاء-غدا-هو-المتمم-لشهر-شعبان-والثلاثاء-أول-أيام-شهر-رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية الهلال اليوم الأحد، وأن غدًا الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وشهدت احتفالية دار الافتاء المصرية بمناسبة شهر رمضان قراءة القرآن الكريم في داية ونهاية الاحتفالية.

وحضر الاحتفالية مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، ومحافظ القاهرة علي عبد العال.

دعاء أول أيام رمضان

ويتضرع المسلمون في شهر رمضان إلى الله بالصلاة والعبادة والعمل الصالح، كما أن الدعاء فيه من الأمور المستحبة.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: “ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ”.

وهناك دعاء آخر: "اللهم هذا أول أيام الصيام في شهرك الفضيل المبارك، فأعني فيه على صيامه وقيامه وسائر الأعمال الصالحة فيه، اللهم واجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين".

موعد السحور والإفطار أول أيام رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالي 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحًا.

وموعد أذان الظهر لأول أيام الشهر الكريم سيكون الساعة 11:55 بتوقيت القاهرة، والعصر الساعة 3:30 مساء، والمغرب 6:21 مساء وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والعشاء سيكون الساعة 7:42 مساء.