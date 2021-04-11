/626746/مفاجأة-اتحاد-الكرة-يعلن-طريقة-تحديد-بطل-الدوري-بين-الأهلي-و-الزمالك

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي و الزمالك من أجل تحديد بطل نسخة دوري الجمهورية للشباب بعد تساوي الفريقين في المباراة الأخيرة.

وجاء بيان الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة الأهلي و الزمالك كالتالي:

“حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99” .

وتابع البيان : “ وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط” .

يذكر أن مباراة الأهلي و الزمالك في دوري الشباب و شهدت لقطة غريبة وطريفة من نوعها حيث أحتفل كلا الفريقان في أرضية الملعب عقب تتويج الثنائي بالبطولة من وجهة نظر كل فريق.

إمام عاشور يسب الأهلي

واستطاع المارد الأحمرتحقيق فوزا على الزمالك بنتيجة هدفيين مقابل هدف واحد في مباريات دوري الجمهورية، وعلى الرغم من إنتصار النادي الأهلي ، الإ ان الفريقان تساوى في الترتيب، ليحتفل الفريق الأحمر بإقنتاص اللقب بعد التغلب على الأبيض بفضل المواجهات المباشرة كما صرح مسئولو القلعة الحمراء، وعلى الجانب الأخر أحتفل لاعبو الفارس الأبيض باللقب إعتمادا على فرق الأهداف بين الفريقين.

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي ا خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو للاعبي فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك، وهم يهتفون و «يسبون» بعض رموز النادي الأهلي، عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الشباب على ملعب المارد الأحمر في الجزيرة، والتي أنتهت بفوز شباب الأحمر على الفارس الأبيض بهدفيين مقابل هدف وحيد.

مشكلة مباراة الأهلي و الزمالك

وتسبب الفيديو المنتشر في غضب العديد من جماهير الأهلي، حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب، لتنهي المشكلة بإعلان إتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بين الناديين لتحديد البطل.