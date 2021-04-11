/626747/مانشستر-يونايتيد-يقتل-آمال-مورينيو-في-التأهل-لدوري-الأبطال-بثلاثية

تفوق مانشستر يونايتيد علي توتنهام بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب توتنهام هوتسبيررج.

شهدة المباراة علي العديد من الألتحامات القوية بين لاعبي الفريقين، مما اضطر حكم مباراة لإشهار العديد من البطاقات الصفراء لكلا لاعبي الفريقين لتهدأة أجواء المباراة بين لاعبين الفريقين، وكان لاعبي مانشستر يونايتيد له الحظ الأوفر في البطاقات الصفراء من حكم المباراة، والتي تلقي 5 بطاقات في المباراة.

أهداف الفريقين في المباراة

تقدم اصحاب الأرض توتنهام هوتسبيرج في نتيجة المباراة في الدقيقة40 من عمر المباراة، بتسجيل الهدف الهدف الأول عن طريق هيونج مين سون، من خلال هجمة منظمة أكثر من رائعة بمجموعة من التمريرات القصيرة بين أقدام اللاعبين استغلها لوكاس مورا ونجح في اختراق منطقة جزاء مانشستر يونايتد ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه سون هيونج مين الخالي تماما من الرقابة الدفاعية والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

جاء الرد من الفريق الضيف مانشستر يونايتيد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب فريدريكو رودريجيز سانتوس، من خلال هجمة منظمة للاعبي مانشستر يونايتد استغلها إدينسون كافاني في إختراق منطقة جزاء توتنام هوتسبر ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس هوجو لوريس بصعوبة قبل أن ترتد وتجدمتابعة من فريد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

سجل الفريق الضيف الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 79 من عمر المباراة عن طريق اللاعب كافاني من خلال هجمة منظمة من لاعبي مانشستر يونايتد على الجبهة اليمنى أنهاها ماسون جرينوود بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إدينسون كافاني برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

هدف قاتل وحاسم في المباراة

جاء مانشستر يونايتيد في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع للمباراة عن طريق اللاعب جرين وود من خلال هجمة من الفرنسي بول بوجبا بمراوغة أكثر من رائعة في منتصف الملعب ويمررها لجرين وود من وسط مدافعي توتنهام ويسددها وود بقوة بيمينه علي يسار الحارس وتسكن الشباك ويقتل أمال مورينويو في المباراة.