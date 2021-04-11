بدء احتفالية يوم اليتيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

جدة - نرمين السيد - ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى. وبدأت الفعالية بكلمة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، حيث وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لرعاية الحفل، وما يقدمه من دعم فى هذا الملف.

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