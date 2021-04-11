الرئيس التونسى يشهد احتفالية مصرية- تونسية على المسرح الكبير بدار الأوبرا

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية مصرية- تونسية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتى نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونظيره التونسى 2021 - 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية.





وكان فى استقبال الرئيس التونسى لدى وصوله دار الأوبرا المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وعدد من أعضاء الجالية التونسية فى مصر.

وأحيت الفاصل الأول للحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم، وتغنت بأجمل أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وهما "الأطلال" من كلمات الشاعر إبراهيم ناجى وألحان رياض السنباطى، "ألف ليلة وليلة" من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى، وذلك بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

وتألق الفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق فى الفاصل الثانى بغناء عدد من الأغانى التونسية التراثية وهى " نغنى لنحيا" كلمات آدم فتحى وألحان عبد الحكيم بلقايد، "هذى غناية ليهم" كلمات آدم فتحى وألحان لطفى بوشناق، "أنا حبيت" كلمات آدم فتحى وألحان عبد الحكيم بلقايد، "لامونى اللى غاروا منى" كلمات وألحان الهادى الجوينى، "سمراء يا سمراء" كلمات و ألحان الهادى الجوينى.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد، قد أعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية - التونسية، وعلى الفور بدأت وزارة الثقافة المصرية فى إعداد أجندة للفعاليات الإبداعية التبادلية، تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.