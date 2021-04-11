أسامة الأزهرى مهنئا بقدوم رمضان: لاحت أنواره وروحانياته التي تنعش القلوب

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، وجموع المصريين، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وقال الأزهرى فى بيان له: كل ابن من أبناء مصر له خالص التهانى بقرب شهر رمضان المعظم، الذى لاحت أنواره، ونسماته وروحانياته التى تنعش القلوب والأرواح، فبذكره يلوح فى أذهاننا التهجد والتراويح والابتهالات والدعاء والمديح وفرحة الأطفال بالشهر المعظم وفوانيسه التى تشعرنا بالبهجة. وأضاف: هو شهر رحيم محمدى يملأ الدنيا بهجة، يغمرنا بصلاته وقيامه، وفرحة الناس بهلاله، مشيرا إلى أنه شهر يمثل فى وجداننا صلة الرحم وتفطير الصائم ، هو شهر القرآن والصيام والقيام فهو موسم للطاعة، فقد كان الرسول- صلى الله عليه الرسول ﷺ يتعجل قدوم رمضان ويدعو الله بقوله: اللهم بلغنا رمضان.. بدايته رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران.

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