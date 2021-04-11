لليوم الخامس.. الأوقاف تواصل استعدادها لرمضان بتنظيف المساجد

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الأوقاف، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد وتطهيرها على مستوى الجمهورية، لليوم الخامس على التوالى استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.





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