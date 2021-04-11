فيديو.. شباب مصر.. فيلم تسجيلى يستعرض جهود الدولة لدعم الأيتام

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم، جهود الدولة لرعاية الأيتام والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات لهم، مشيدًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للأيتام. ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى عدد من الوزراء.

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