«ها أنا أحقق ذاتى».. أبطال المشروع القومى يقدمون عرضا فى احتفال يوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - قدم أبطال المشروع القومى، "ها أنا أحقق ذاتى"، عرضا رياضيا، لفن الكاراتيه، أثناء احتفال يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد.



جدة - نرمين السيد - قدم أبطال المشروع القومى، "ها أنا أحقق ذاتى"، عرضا رياضيا، لفن الكاراتيه، أثناء احتفال يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد. وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويقام حفل يوم اليتيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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