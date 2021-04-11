يوسف الصديق.. حكاية الفتى الذى أنقذ مصر فى احتفالية يوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - وحمل العرض المسرحى عنوان حكاية الفتى الذى أنقذ مصر، وتستعرض قصة قدوم سيدنا يوسف الصديق إلى مصر، وكيف أنقذ مصر فى السنوات العجاف بخطة "محسوبة بالمسطرة"، ليصبح هذا الطفل الفقير منقذا لمصر.

وحمل العرض رسائل مباشرة حول "هزيمة الفشل".

ويقام الحفل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسى. حكاية الفتى الذى أنقذ مصر، هى ثالث العروض الفنية لأبطال المشروع القومى خلال الاحتفال بيوم اليتيم.

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