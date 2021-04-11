محافظ المنيا يتفقد إنشاء 78 عمارة إسكان فوق المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ المنيا أسامة القاضى، يرافقه محمد صلاح رئيس مدينة المنيا اليوم الأحد، أعمال إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادى لحليج الأقطان بحى غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، على مساحة 41 فدانا والتى تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأكد محافظ المنيا، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات مشروعا قوميا بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستغلال الأراضى غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية. وقال إن رئيس الوزراء وجه بحصر الأراضى التى يمكن الاستفادة منها، وقد تم اختيار موقع أرض المحلج، لإنشاء مجمع سكنى، يضم كافة الخدمات ويهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتى تتمثل فى المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتى تهدد حياة سكانها، والذين عانوا سنوات عدة من الإهمال والعشوائية.

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