أزمة دوري 99.. مباراة فاصلة بين الأهلى والزمالك لتحديد البطل يوم 20 إبريل

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الحالي موعدًا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيًا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

أزمة جديدة شهدها اتحاد الكرة اليوم، بسبب تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99 خاصة أن المنافسة كانت بين الأهلي والزمالك بعد تساويهما في النقاط عقب فوز الأهلي على الزمالك 2 / 1 ليتساوي الفريقان في عدد النقاط، ويحتفل الزمالك بعدها لأنه بطل الدوري بداعي فارق الأهداف، كما احتفل الأهلي أيضًا باللقب بداعي أنه البطل بالمواجهات المباشرة.

اكان قد تم إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك إتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة ، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الإكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ، وعليه اعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك بداعي المواجهات المباشرة.

بينما الزمالك أعتبر نفسه فائزاً لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري.

كشف مصدر مسئول سابق باتحاد الكرة، عن أنه كان يجب على اللجنة الثلاثية بالجبلاية تعديل اللائحة عقب تعديل شكل المسابقة بعد الاكتفاء بإقامة دوري من دور واحد، خاصة أن اللائحة تم وضعها على أساس أن البطولة من دورين.