"بلدنا علشان تقوم محتاجة كل واحد فينا".. أبرز 5 جمل تضمنتها أغنية "هجمة مرتدة"

حالة كبيرة من التشويق تميز بها برومو مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، ما جعل هناك قطاعا كبيرا ينتظر عرضه بسباق دراما رمضان المقبل، وهو الأمر الذى زادته الأغنية الدعائية للمسلسل التي تم طرحها مؤخرًا من غناء المطرب مدحت صالح وتحمل اسم "كل كلام الحب".

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أحمد عز ظهر خلال أحداث برومو المسلسل والأغنية الدعائية بمشاهد عكست ما يحمله العمل من إثارة كبيرة، وتشويق لشاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

وهو الأمر التى عكسته الأغنية الدعائية للمسلسل، والتى تحمل اسم "كل كلام الحب" لـ مدحت صالح، والتي شهدت كلمات ثناء من جانب الممثل أحمد فؤاد سليم على دوره في المسلسل بعبارات من عينة: "الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك، عنده إمكانيات ما بتظهرش غير وقت الزنقة زى أغلب المصريين"، بالإضافة لجمل أخرى مثل "المصريين وقت الأزمة تشوف منهم اللى ما يخطرش على بالك"، حتى يختم عز نفسه الأغنية بجملة: "بلدنا علشان تقوم محتاجة كل واحد فينا"، وذلك بالإضافة إلى كلمات الأغنية بالكامل الذى يغنيها مدحت صالح والذى يقوم فى أحدها "أو حد عادى كده يمسك تفتكرى يعدى".

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.