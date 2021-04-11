/626749/رامز-جلال-يطلق-برومو-البرنامج-الجديد-فيديو

رامز جلال، أطلق الفنان المصرى رامز جلال الفيديو التشويقي لبرنامجه الجديد، على صفحته الشخصية، وذلك بعدما أذاعت قنان أم بي سي مصر، بروموا برنامج “رامز عقله طار”

رامز عقله طار وينتظر الكثير من المواطنين، رؤية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال، والذى يجذب اهتمام الملايين من المصريين والوطن العربى، حيث يستضيف عدد من النجوم فى مجال الرياضة والفن، ويقدم وجبة كوميدية مثيرة خلال اللقاء. رامز جلال يطلق برنامجه الجديد وقال رامز جلال فى منشور له:” بسم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر”. ( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله رمضان ٢٠٢١ وظهر فى البروموا الجديد، الذى أطلقه رامز جلال عدد من النجوم فى مجالى الرياضة والفن، وبمجرد نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، قدم الكثير من المواطنين سيل من التعليقات بشأن الأمر، مؤكدين على اشتياقهم لرؤية الشكل الجديد لنجم المقالب، الذى دائمًا ما يثير الجدل.

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