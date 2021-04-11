تأكيدا لتحيا مصر.. أول ظهور للاعبي الأهلي و الزمالك مع رامز جلال«صور»

/626751/تأكيدا-لتحيا-مصر-أول-ظهور-للاعبي-الأهلي-و-الزمالك-مع-رامز-جلالصور

تأكد ظهور العديد من لاعبي ومسئولي الأهلي و الزمالك خلال برنامج «رامز عقلة طار» والمقرر عرضه في رمضان ضمن البرامج التي يعرف أنها " مقالب "، وكان دوت الخليج قد أكد خلال الأيام الماضية مشاركة جميع الأشخاص الذين ظهروا «برومو» البرنامج من الوسط الرياضي.

وشهد البرومو الخاص ببرنامج رامز عقله طار، تواجد كلا من رمضان صبحي لاعب بيراميدز والقلعة الحمراء الأسبق، ومحمد مجدي أفشه لاعب الأهلي بالإضافة للمهاجم مروان محسن لاعب المارد الأحمر، وكذلك ظهر طارق يحيي لاعب الفارس الأبيض السابق، بالإضافة لمحمود عبدالرحيم جنش.

ومن المقرر أن يبدء البرنامج بمشاركة لاعبى الأهلي والزمالك بداية من غد ، الأثنين، ضمن الخريطة البرامجية التي تطلقها القناة صاحبة حقوق بث البرنامج من المملكة العربية السعودية.

وكان دوت الخليج قد أستعرض ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان خلال شهر مارس الماضي ومن ضمن تلك الأسماء:

طارق يحيي في رامز عقله طار

شهد برنامج رامز جلال والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ضحية جديدة من الوسط الرياضي بعد مشاركة مسئول الزمالك السابق بتصوير حلقة من حلقات برنامج " المقالب الرمضانية" الذي يقدمه رامز جلال والمقرر أن يحمل اسم رامز مجنون عقله طار في رمضان 2021.

ثلاثي الأهلي مع رامز جلال

وكشف مصدر لتحيا مصر أن ثلاثي المارد الأحمر الذي حصل على إذن من الجهاز الفني هم أفشة ومحمد هاني بالإضافة لـ مروان محسن قبل السفر لتصوير أحد برامج شهر رمضان القادم 2021 مع رامز جلال.

وتابع المصدر أن الثلاثي عادوا للقاهرة بعد الإنتهاء من تصوير برنامج رامز جلال للنسخة القادمة من البرنامج المعروف " بالمقلب الرمضاني" فيما لم يحصل حتى الأن كل من بدر بانون مدافع الفريق و سعيد سمير على إذن التصوير حتى الأن".

جنش مع رامز جلال في عقله طار

و تأكد ظهور محمود جنش لاعب الزمالك وقال مصدر من داخل القلعة البيضاء أن محمود عبدالرحيم جنش هو الوحيد الذي سافر بعلم من النادي للمشاركة في إحدى برامج شهر رمضان القادم 2021، على الرغم من عدم الموافقة الرسمية مثل لاعبي الأهلي.