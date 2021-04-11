/626752/تعرف-علي-ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-بعد-الجولة-الـ-31

يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الواحد والثلاثون، علي حساب الإنجليزي هاري كين بفارق المباريات بين اللاعبين.

ومن الجدير بالذكر أن هاري كين تقدم علي محمد صلاح في الجولة الثلاثون الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف وحيد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

المركز الأول الفرعون المصري محمد صلاح برصيد 19 هدف، بقميص ليفربول.

المركز الثاني هاري كين برصيد 19 هدف، بقميص توتنهام هوتسبيرج.

المركز الثالث برونو فيرنانديز برصيد 16 هدف، بقميص مانشستر يونايتد.

المركز الرابع باتريك بامفورد برصيد 14 هدف، بقميص ليدز يونايتيد.

المركز الخامس دومينيك كالفيرت ليوين برصيد 14 هدف، بقميص إفرتون.

المركز السادس سون هيونج مين برصيد 14 هدف، بقميص توتنهام هوتسبيرج.

مباريات فرق اللاعبين في الجولة الـ 31

حقق فريق ليدز يونايتد الفوز علي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ولم يسجل بامفورد في المباراة.

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الريدز، وسجل صلاح هدف في المباراة.

حسم مانشستر يونايتيد مباراتة مع توتنهام بثلاثية مقابل هدف، وغاب هاري كين عن التسجيل وحضر سون وسجل هدف فريقة الوحيد في المباراة، وغاب فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عن التسجيل في المباراة.

ويلتقي إيفرتون غداً مع برايتون في نهاية لقاء الجولة الواحد والثلاثون في الدوري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الـ 9:15 مساء.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد

في حراسة المرمي : هيوجو لوريس.

في خط الدفاع : سيرخيو ريجيلون – إيرك داير – جو رودون – سيرجي أورير.

في خط الوسط : بيير هوبييرج – تانجي ندومبيلي – سون – لوكاس مورا – جيوفاني لوسيلسو.

في خط الهجوم : هاري كين.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

في حراسة المرمي: هيندرسون.

في خط الدفاع : أرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجوير – لوك شو.

في خط الوسط : سكوت ماكتوميني – سانتوس – يرونو فيرنانديز – بول بوجبا – ماركوس راشفورد.

في خط الهجوم : إيدرسون كافاني.