/626753/تعرف-علي-ملعب-مباراة-الأهلي-والمصري-تفاصيل

قرر إدارة المسابقات في اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي علي استاد الأسكندرية بدلاً من برج العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة لتاسعة والنصف مساءً، يوم الثلاثاء 27 من أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة 15.

فيما اخطر اتحاد الكرة الفريقين بنقل المباراة من ملعب برج العرب، إلى استاد الإسكندرية وإقامة اللقاء بدون حضوري جماهيري.

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فيما اكتفى ناصر ماهر لاعب الفريق بالتأهيل ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 33 بعد استغلال جيد لعرضية محمد مجدي أفشة من الناحية اليسرى، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر برصيد 13 نقطة، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الثمانية في الجولة الماضية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وحقق فيها الأهلي ما يريده بالحصول على نقاطها الثلاث، ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين بعد مشاركة رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن ووليد سيلمان وطاهر محمد طاهر، ليطمئن الأهلي على قوته الضاربة قبل المباريات المقبلة.

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز المؤجلة من الدوري الأول.

ويخطط موسيماني للدفع بباقي البدلاء، في ظل اتجاهه للاعتماد على اللاعبين البدلاء في هذه المباراة وإراحة اللاعبين الأساسيين، والمرشح للمشاركة في مباراة النصر كل من: علي لطفي وأكرم توفيق وطاهر محمد وسعد سمير ووليد سليمان وناصر ماهر ووالتر بواليا، مع استمرار الدفع بربيعة وبيكهام.

واصل ياسر إبراهيم لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة. وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا أمس؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.