/626754/أول-رد-رسمي-من-الزمالك-بعد-تقديم-شكوى-رسمية-للكاف-بعد-مهزلة-الترجي-والمولودية
أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث خلال مباراة مولودية الجزائر والترجي التونسي ليس له علاقة بكرة القدم نهائيا وسيكون هناك موقف قانوني تجاه ما حدث خلال هذا اللقاء.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "ما حدث خلال الشوط الثاني في مباراة الترجي والمولودية فضيحة بكل المقاييس، ويجب أن يكون هناك حساب رادع لكل ما يحدث داخل القارة الإفريقية، ونتمنى أن يأخذ كل فريق حقوقة".
وأكمل: "أرفقنا فيديو خاص بالمباراة وإحصائيات التي كانت بعد النهاية، وهو ما يؤكد تواطئ الفريقين من أجل خروج المباراة بالتعادل وعدم فوز أي فريق وهناك متابعة للتصريحات التي حدثت بعد المباراة للاعبي الترجي والمولودية".
واختتم: "تم دعم الملف بما حدث بعد المباراة من جانب إدارتي الترجي والمولودية وما حدث ننتظر النتيجة النهائية للمباراة وتحديد قرارات الاتحاد الإفريقي العادلة بدون مجاملة لأي فريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد رسمي من الزمالك بعد تقديم شكوى رسمية للكاف بعد مهزلة الترجي والمولودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.