/626754/أول-رد-رسمي-من-الزمالك-بعد-تقديم-شكوى-رسمية-للكاف-بعد-مهزلة-الترجي-والمولودية

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث خلال مباراة مولودية الجزائر والترجي التونسي ليس له علاقة بكرة القدم نهائيا وسيكون هناك موقف قانوني تجاه ما حدث خلال هذا اللقاء.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "ما حدث خلال الشوط الثاني في مباراة الترجي والمولودية فضيحة بكل المقاييس، ويجب أن يكون هناك حساب رادع لكل ما يحدث داخل القارة الإفريقية، ونتمنى أن يأخذ كل فريق حقوقة".

وأكمل: "أرفقنا فيديو خاص بالمباراة وإحصائيات التي كانت بعد النهاية، وهو ما يؤكد تواطئ الفريقين من أجل خروج المباراة بالتعادل وعدم فوز أي فريق وهناك متابعة للتصريحات التي حدثت بعد المباراة للاعبي الترجي والمولودية".

واختتم: "تم دعم الملف بما حدث بعد المباراة من جانب إدارتي الترجي والمولودية وما حدث ننتظر النتيجة النهائية للمباراة وتحديد قرارات الاتحاد الإفريقي العادلة بدون مجاملة لأي فريق.