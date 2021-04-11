/626755/مصدر-بالزمالك-فتح-تحقيق-عاجل-مع-إمام-عاشور-بعد-إهانة-رموز-الأهلي

نشر فيديو متداول للاعب الزمالك إمام عاشور، بإهانة النادي الأهلي ورموز الفريق، وذلك بعد نهاية مباراة فريق الشباب اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك، بأن إدارة الفريق قررت فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، من أجل معرفة الأسباب التي أدت لحدوث هذا الأمر من اللاعب، وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية بعد نهاية التحقيقات”.

وأكمل المصدر: “اللاعب قام بتصرفات غريبة بسبب ما حدث خلال مباراة اليوم، وأنه سيكون هناك عقوبات رادعة على اللاعب”.

وتابع المصدر: “من الممكن عدم عودة اللاعب إلي تدريبات الفريق الأول خلال الفترة القادمة وذلك بسبب ما بدر منه تجاه رموز النادي الأهلي”.

تأكيدا لتحيا مصر.. أول ظهور للاعبي الأهلي و الزمالك مع رامز جلال«صور»

تأكد ظهور العديد من لاعبي ومسئولي الأهلي و الزمالك خلال برنامج «رامز عقلة طار» والمقرر عرضه في رمضان ضمن البرامج التي يعرف أنها " مقالب "، وكان دوت الخليج قد أكد خلال الأيام الماضية مشاركة جميع الأشخاص الذين ظهروا «برومو» البرنامج من الوسط الرياضي.

وشهد البرومو الخاص ببرنامج رامز عقله طار، تواجد كلا من رمضان صبحي لاعب بيراميدز والقلعة الحمراء الأسبق، ومحمد مجدي أفشه لاعب الأهلي بالإضافة للمهاجم مروان محسن لاعب المارد الأحمر، وكذلك ظهر طارق يحيي لاعب الفارس الأبيض السابق، بالإضافة لمحمود عبدالرحيم جنش.

رامز جلال

ومن المقرر أن يبدء البرنامج بمشاركة لاعبى الأهلي والزمالك بداية من غد ، الأثنين، ضمن الخريطة البرامجية التي تطلقها القناة صاحبة حقوق بث البرنامج من المملكة العربية السعودية.

وكان دوت الخليج قد أستعرض ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان خلال شهر مارس الماضي ومن ضمن تلك الأسماء:

شهد برنامج رامز جلال والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ضحية جديدة من الوسط الرياضي بعد مشاركة مسئول الزمالك السابق بتصوير حلقة من حلقات برنامج " المقالب الرمضانية" الذي يقدمه رامز جلال والمقرر أن يحمل اسم رامز مجنون عقله طار في رمضان 2021.

وكشف مصدر لتحيا مصر أن ثلاثي المارد الأحمر الذي حصل على إذن من الجهاز الفني هم أفشة ومحمد هاني بالإضافة لـ مروان محسن قبل السفر لتصوير أحد برامج شهر رمضان القادم 2021 مع رامز جلال.