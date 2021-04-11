/626756/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-الأمة-الإسلامية-بحلول-شهر-رمضان-المبارك-فيديو

هنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأمة الإسلامية، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعيده على الأمة بالخير واليمن والبركات.

تنسيقية شباب الأحزاب: شهر رمضان للعبادة والعمل

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رمضان شهر للعبادة والعمل، وأنه يحمل للمصرين إلى جانب الروحانيات الدينية، ذكريات وطنية كبرى مليئة بالانتصارات.

هذا وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت تعذر رؤية الهلال اليوم الأحد، وأن غدًا الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وذلك خلال احتفالية دارالافتاء المصرية. بمناسبة شهر رمضان قراءة القرآن الكريم في داية ونهاية الاحتفالية.

وكان فى حضور الاحتفالية التى نظمتها دار الإفتاء، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، ومحافظ القاهرة علي عبد العال.

وخلال الشهر الكريم، يسعى المسلمون إلى الله بالصلاة والعبادة والعمل الصالح، كما أن الدعاء فيه من الأمور المستحبة.

هذا وكان مجلس النواب، قد استأنف جلساته اليوم، حيث ناقشت لجنة الزراعة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن أمور تتعلق بالرى فى محافظة بني سويف.