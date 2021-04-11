نادى قضاة مصر يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس نادى القضاة، فى بيان اليوم الأحد، أن تماسك المصريين ووحدتهم هما السبيل لمواجهه التحديات، وأن صلابة هذا الشعب وعبقريته تكمن فى وحدته التى كانت وستظل مضربًا للأمثال عبر التاريخ.
وأضاف رئيس النادى، أن خير مثال على تماسك نسيج أبناء هذا الوطن هو المشاركة بالتهنئة، وأن تعم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم ربوع مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بكل اليمن والبركات.
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