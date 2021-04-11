احتفالية يوم اليتيم.. أشرف صبحى: حريصون على الاهتمام بالأطفال ورعايتهم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إننا فى الوزراة نسعى إلى الاهتمام، وفق خطة محددة بالأطفال ورعايتهم وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المنوعة لهم، ومنها المشروع القومى الذى نحن بصدده اليوم والذى نقيمه تحت شعار (ها أنا أحقق ذاتى) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتم التنفيذ بجميع المحافظات، عن طريق مراكز تدريب رياضية وكشفية فى ألعاب كرة القدم والطائرة والكاراتيه وتنس الطاولة وكرة السلة، بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى التى يتم إضافة أولادنا لها، مثل المشروع القومى للناشئين والموهبة فى رياضات أخرى، ويتم تكريمهم اليوم لحصولهم على بطولات دولية، حيث تتم رعايتهم رعاية كاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة وإشراكهم فى عدد من الأنشطة والمعسكرات.





وأضاف وزير الشباب، خلال كلمته باحتفالية يوم اليتيم: "كما يتضمن المشروع تنظيم مجموعة من الأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية والثقافية على مدار العام، سعيا نحو تكوين الشخصية الإيجابية والحفاظ على صحتهم من خلال ممارسة الرياضة، فضلا عن إشراك أعضاء المشروع فى البرامج التدريبية المختلفة ". وأشار إلى التعاون مع وزارة الثقافة من خلال إتاحة المدربين والمطورين للقدرات الفنية والتثقيفية، وكذلك التعاون فى المجال الإنسانى مع وزارة التضامن الاجتماعى، موجها الشكر لرؤية الدولة المصرية فى تقديم الخدمات لكل فئات المجتمع فى تكامل حكومى منسجم.

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