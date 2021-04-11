وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق أكبر مبادرة لتوظيف الشباب المصرى

جدة - نرمين السيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لمشروعات الشباب) لإطلاق مبادرة "توظيف مصر" والتى تعتبر أكبر مبادرة لتوظيف الشباب المصرى، والذى تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية، حيث تم عقد اجتماع تنسيقى للاتفاق على كافة التفاصيل.





وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لائقة لكافة المؤهلات من الشباب، بالإضافة إلى إقام ملتقيات التوظيف الشهرية، وتوفير خدمات التوظيف الإفتراضية، وأيضا تقديم نشرات إسبوعية للتوظيف، بالإضافة إلى تدريب وبناء القدرات لدى الشباب المقبلين على سوق العمل وتأهيلهم. وسيتم توفير منصة إلكترونية للربط بين الشركات والباحثين عن عمل وتقديم جميع الخدمات أونلاين، تسهيلا وانطلاقا من دور وزارة الشباب والرياضة فى سد الفجوات بسوق العمل، وتوظيف الشباب، وتقدم جميع خدمات التوظيف بشكل مجانى، من خلال مبادرة توظيف مصر. حضر اللقاء التنسيقى كل من اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ونانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب، وأحمد جابر مدير إدارة المشروعات التجارية، وجمال نور الدين رئيس تحرير بوابة وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبادة الجزار مدير عام بوزارة الشباب والرياضة.

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