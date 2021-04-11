تحت رعاية السيسى.. مدبولى يعلن إطلاق مبادرة ها أنا أحقق ذاتى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إطلاق مبادرة "ها أنا أحقق ذاتى" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن المبادرة تمثل إطارا مجتمعيا متكاملا يرتكز على تقديم مختلف الخدمات وتذليل المعوقات أمام تمكين أبناء الشعب المصرى كافة.





وأضاف مدبولى، خلال احتفالية يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تعمل جاهد على حماية النشء والشباب، خصوصا الأيتام لتنشئهم تنشئة صحيحة وسليمة ضمن منظومة متكاملة ترتكز على مقومات بناء الإنسان علميا وصحيا واجتماعيا، فهم شباب الغد وبناة المستقبل القريب وعماد الدولة التى تفخر بهم دائما.

وأكد أن رعاية النشء والشباب من أهم أولويات الحكومة والتى بدأها الرئيس السيسى، بإطلاق مبادرة حياة كريمة، التى تؤسس لحياة النشء والشباب كافة والعمل على رعايتهم والفئات الأشد احتياجا لبناء مواطن مصرى لمصر جديدة خالية من الأمراض والجهل والبطالة.

ويحضر مدبولى، احتفالية يوم اليتيم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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