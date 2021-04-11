مدبولى: توزيع كروت مجانية على الأيتام لدخول مراكز الشباب مجانا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه فى ظل عصر يموج بالأمراض والأوبئة والحروب وتزداد فيه أعداد الأيتام كان لزاما على الحكومة العمل على بذل مزيد من الجهد لحماية أبنائنا وصونهم من الانحراف ليكونوا نماذج تخدم مجتمعهم.





وأضاف مدبولى، خلال احتفالية يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد، أن احتفالية يوم اليتيم رسالة بأن المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه وأن الشرائع جعلت رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها.

وتابع: "مصر الوطن الذى يعطى ويفيض كنيله العزب الذى لم ولن يبخل بخيراته على أبنائه فلنكن لهم جميعا يد عون ترسم البسمة على شفاههم".

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستوزع كروتا مجانية للنشء والشباب من الأيتام تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب المنتشرة فى جميع قرى ومراكز الجمهورية، وممارسة الأنشطة بها مجانا دون مقابل، فى خطوة لتشجيع الرياضة. ويحضر مدبولى، احتفالية يوم اليتيم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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