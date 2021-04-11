مدبولى: الشباب درة عقد نسيجنا المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن يوم اليتيم يأتى للتأكيد أن النشء والشباب هم محط رعاية الدولة واهتمامها وفى القلب من مشروعاتها ومخططاتها، فهم درة عقد نسيجنا المصرى.





وأضاف مدبولى، خلال احتفالية يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد، أن العمل على تنمية الشباب والنشء واجبنا جميعا حكومة وشعبا، فى بادرة تؤكد رعاية الدولة المصرية لأبنائها جميعا وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ويحضر مدبولى، احتفالية يوم اليتيم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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