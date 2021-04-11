عاجل.. شكرى يلتقى غدا فى القاهرة نظيره الروسى

جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا الاثنين، سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا الاثنين، سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا، بالقاهرة. ومن المقرر أن يعقد شكرى ونظيره الروسى، مباحثات ومناقشات حول عدد من القضايا، خاصة فى إطار التعاون الدولى المشترك.

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