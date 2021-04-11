احتفال يوم اليتيم.. عبد الله شكرى يحصل على شقة من وزيرة التضامن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك أثناء احتفال يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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