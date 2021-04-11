السيسي يودع الرئيس التونسي بمطار القاهرة  

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفه الكريم الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم بمطار القاهرة.

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على توديع أخيه الرئيس قيس سعيد بعد ختام زيارته الى مصر التي استمرت ثلاثة أيام والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة.

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