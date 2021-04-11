السيسي يودع ضيفه الرئيس التونسي قيس سعيد بمطار القاهرة

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على توديع أخيه الرئيس التونسى قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التى استمرت ثلاثة أيام والتى عكست عمق علاقات المودة والأخوة التى تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمى والشعبى، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة.

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