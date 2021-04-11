مدبولي: توزيع كروت بالمجان لشباب «ها أنا احقق ذاتي» لدخول مراكز الشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال احتفالية «ها أنا أحقق ذاتي»، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، توزيع كروت مجانية تسمح لشباب المشروع لدخول مراكز الشباب بمختلف المحافظات بالمجان. وتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.

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