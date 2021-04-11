/626758/قرارات-هامة-لمجلس-إدارة-الأهلي-تعرف-عليها

أتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في المؤتمر الذي عقد بمقر النادي اليوم، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاعات النادي المختلفة وبناء عليه قرر المجلس العديد من الأمور، منها شراء أجهزرة لقطاع ناشئين المارد الأحمر.

وجاء قرارت مجلس إدارة النادي الأهلي كالتالي:

الموافقة على شراء أجهزة تدريب متخصصة للمساهمة في رفع الكفاءة الفنية لقطاع الناشئين.

الموافقة على توفير خدمات وأنشطة لأبناء الأهلي من ذوي الهمم في مجالات اكتشاف وتنمية المواهب، وتأهيل المهارات الحياتية بالتعاون مع العديد من المتخصصين في هذه المجالات، وكذلك تنظيم حملة إعلامية لنشر التوعية المجتمعية للاهتمام بذوي الهمم.

قرارات الأهلي الهامة اليوم

الموافقة على إنشاء أكاديمية للأهلي في ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب القوى بالتعاون مع مركز شباب حلوان.

الموافقة على افتتاح أكاديميات جديدة في كرة القدم بمحافظة المنوفية، مع تجديد بعض التعاقدات القائمة للأكاديميات في الوقت الحالي.

إقامة حفل تكريم يوم 15 رمضان للمستشار محمود فهمي، المستشار القانوني لمجلس الإدارة، تكريمًا له عن حجم عطائه وخدمته للنادي الأهلي لأكثر من نصف قرن. إنشاء أكاديمية للأهلي في كرة السلة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع منطقة اللعبة بالمحافظة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة النصر ضمن منافسات كأس مصر لكرة القدم، بعد أن حقق المارد الأحمر للتأهل لدور الـ 8 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ختام منافسات دور المجموعات.

الأهلي في مواجهة سيمبا

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي قد دخل مباراة سيمبا بقائمة مكونة من : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .