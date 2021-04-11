/626759/رد-الزمالك-بعد-واقعة-سب-إمام-عاشور-لرموز-الأهلي-أمر-طبيعي

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك تعرض لظلم واضح خلال مباراة الأهلي في بطولة الجمهورية اليوم.

وأضاف خلال تصريحات لتيفزيونية عبر "حضرة المواطن": "منذ بداية الموسم اللوائح تؤكد أن فارق الأهداف هو الفيصل في حال تساوى أي فريق مع الآخر، وهو ما حدث خلال المباراة ومن المفترض أن يفوز الزمالك بالبطولة".

وأكمل: "اتحاد الكرة قام بتفصيل لائحة خاصة بعد نهاية المباراة اليوم وبعد فوز النادي الأهلي وتحدثوا بعد ذلك أن هناك مبارةا فاصلة، وكان ذلك رد فعل طبيعي وأن إدارة الزمالك ترفض ما حدث من اللاعب خلال المباراة".

وواصل: "سيتم فتح التحقيق مع إمام عاشور لأننا نرفض المساس في حق النادي الأهلي أو اتحاد الكرة المصري ولكن نريد أخذ حقوقنا، ولا نقبل أن يخرج أي لاعب عن النص، وسيتعرض اللاعب لعقوبة قاسية".

واختتم: "أطالب اللجنة لاثلاثية بتطبيق اللائحة ومن جانبنا سنحاسب أي لاعب أخطأ في الفريق، ونحن متظلمين مما يحدث داخل اتحاد الكرة المصري والزمالك يتبرأ من واقعة إمام عاشور".

إمام عاشور

أول رد رسمي من الزمالك بعد تقديم شكوى رسمية للكاف بعد مهزلة الترجي والمولودية

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث خلال مباراة مولودية الجزائر والترجي التونسي ليس له علاقة بكرة القدم نهائيا وسيكون هناك موقف قانوني تجاه ما حدث خلال هذا اللقاء.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "ما حدث خلال الشوط الثاني في مباراة الترجي والمولودية فضيحة بكل المقاييس، ويجب أن يكون هناك حساب رادع لكل ما يحدث داخل القارة الإفريقية، ونتمنى أن يأخذ كل فريق حقوقة".

عمرو الدردير

وأكمل: "أرفقنا فيديو خاص بالمباراة وإحصائيات التي كانت بعد النهاية، وهو ما يؤكد تواطئ الفريقين من أجل خروج المباراة بالتعادل وعدم فوز أي فريق وهناك متابعة للتصريحات التي حدثت بعد المباراة للاعبي الترجي والمولودية".

واختتم: "تم دعم الملف بما حدث بعد المباراة من جانب إدارتي الترجي والمولودية وما حدث ننتظر النتيجة النهائية للمباراة وتحديد قرارات الاتحاد الإفريقي العادلة بدون مجاملة لأي فريق.