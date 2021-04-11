/626760/كوكا-يتألق-وينقذ-فريقة-في-لقاء-القمة-بالدوري-اليوناني--فيديو

تألق الدولي المصري أحمد حسن كوكا في مباراة قمة الدوري اليوناني مع فريقة أوليمبياكوس أمام باناثينايكوس بتسجيل هدفين في اللقاء، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 36، ويشارك وينقذ فريقة من الخسارة بهدف نظيف.

شارك أحمد حسن كوكا مع أوليمبياكوس في المباراة كبديل، وشارك في المباراة من الدقيقة 36 من عمر المباراة بديل المدافع أوسينو با، ليدخل أحداث المباراة بقوة وبسرعة.

سجل كوكا الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للشوط الأول عن طريق رأسية ولا أروع ويسكنها الشباك لينهي نتيجة أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

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وسجل الهدف الثاني له في المباراة وللفريق في الدقيقة 72 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء سجلها بكل أريحية وثقة وإتقان من الدولي المصري أحمد حسن كوكا، ليقلب نتيجة المباراة لصالح فريقة بهدفين مقابل هدف.

نتيجة المباراة النهائية

انتهت نتيجة المباراة بثلاث أهداف مقابل هدف بين الفريقين، كان من نصيب كوكا هدفين في اللقاء، وتلقي لاعب فريق باناثينايكوس اللاعب أخيلياس بونجوراس في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد تحصلة علي البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.