/626761/عودة-إمام-عاشور-وأحمد-عيد-لتدريبات-الزمالك-بعد-واقعة-سب-الأهلي

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون ،المدير الفني للفارس الأبيض، عودة ثنائي الفريق للتدريبات الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم، عقب أن شارك الثنائي مع فريق الشباب خلال الأيام الماضية عقابا على تصرفهما خلال مواجهة مولودية الجزائر.

وتقرر عودة إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الأول للتدريبات الجماعية بداية من غد، الإثنين، إستعداد لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات كاس مصر قبل أن يخوض الفارس الأبيض مواجهة هامة أمام غريمه التقليدي الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.

وكان الزمالك قد قرر عقاب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

الزمالك يخسر من الأهلي بدوري الشباب

وكان قد أكد دوت الخليج أن الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي ، غضب جمهور الأهلي، حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

اتحاد الكرة يقرر بطل دوري الشباب

وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي و الزمالك من أجل تحديد بطل نسخة دوري الجمهورية للشباب بعد تساوي الفريقين في المباراة الأخيرة تقام المباراة في التاسعة والنصف من مساء 20 من أبريل المقبل .

واستطاع المارد الأحمرتحقيق فوزا على الزمالك بنتيجة هدفيين مقابل هدف واحد في مباريات دوري الجمهورية، ليتساوى الفريقين في عدد النقاط ووسط إحتفالات كل فريق على حدة، قرر الإتحاد المصري إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل.