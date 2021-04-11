/626762/نجلة-نجم-منتخب-مصر-والمحلة-السابق-تناشد-اتحاد-الكرة-لإنقاذ-والدها

تحدثت مروة إبراهيم يوسف، نجلة مدرب غزل المحلة السابق، أنها تطالب اتحاد كرة القدم المصري بسرعة لحاق والدها باليمن، لأنه يعاني من إلتهاب رئوي حاد، وذلك خلال فترة تدريبة باليمن.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "والدي يعاني من سوء إهمال طبي شديد للغاية، وذلك بسبب الأحداث باليمن، وأتمنى أن يتدخل اتحاد كرة القدم المصري لإنقاذ والدي من هذه الأزمة التي يمر بها مع إمكانية توفير طائرة خاصة له للتواجد داخل مصر".

وأكملت: " والدي تم حجزة في مستشفى بالمين وهي حكومية، ولا أنتقد سوء الإدارة هناك ولكن هذه هي لاإمكانيات التي لديهم حاليا بسبب ما يحدث هناك، وأشكر مسئولي النادي على مساعدتهم الدائمة لوالدي لأنهم حاولوا نقلة إلي مصر تم إنقطاع الأكسجين الخاص به في الطائرة وعاد مرة أخري إلي المستشفي".

وتابعت: "نطالب بسرعة تواجد طائرة مجهزة من مصر إلي اليمن من أجل لحاق والدي، وهناك أكسجين محدد مطلوب لديه من أجل العودة إلي مصر، وأنه يعاني من سوء الصحة حاليا".

واختتمت: "أشكر الأستاذ محمود الشامي عضو مجلس النواب على تقديم المساعدة الكاملة لنا ويتواصل معنا دائما، ووالدي كان نجم منتخب مصر وساهم في إسعاد جماهير غزل المحلة".

وطالب الإعلامي سيد علي تدخل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الخارجية، وسيكون هناك متابعة لهذا الأمر".