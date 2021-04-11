وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استطلاع هلال شهر رمضان، الذى أقامته دار الإفتاء بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





حضر الاحتفالية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق. وقدم وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وللشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله -عز وجل- أن يجعله شهر خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجل "سبحانه وتعالى" برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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