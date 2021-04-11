جدة - نرمين السيد - يطل علينا وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، يوميًا خلال شهر رمضان فى برنامجه الجديد "رؤية"، الذي يعيد قراءة النص فى ضوء متطلبات وقضايا عصرنا، لا قضايا ومتطلبات العصور السابقة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رؤية.. برنامج جديد يصحح المفاهيم لوزير الأوقاف يذاع يوميًا فى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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