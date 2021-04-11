سامح شكرى: انتقاص حقوق مصر المائية عمل عدائى.. والدولة مستعدة للتصدى

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ الذى وقع فى 2015، لا سيما وأن الاتفاق حمل إثيوبيا مسؤولية التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة وهو ما خالفته.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن مؤسسات الدولة المصرية لديها السيناريوهات وتتعامل مع الأمور وفق تطورها، مضيفًا: "كل العناصر المتوافرة لدى الدولة المصرية مسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصرى، وعندما يحاول أى طرف أن يمس مصلحة الشعب المصرى فلدينا القدرة كحكومة وكشعب للتصدى لذلك بكل عزيمة". وأوضح وزير الخارجية، أن مراحل التحرك واللجوء إلى الدول الشريكة والمنظمات الدولية يتم فى إطار خطة موضوعة مسبقًا ووفق جداول وبرنامج زمنى محدد. وأشار إلى أنه إذا وقع ضرر على مصر بانتقاص حقوقها المائية فهو يعتبر عمل عدائى، وهناك أسلوب فى القانون الدولى للتصدى له وهذا الأسلوب متدرج، يبدأ بإجراءات سياسية ودبلوماسية وتدخل أطراف تستطيع أن يكون لها تأثير على المشهد، وتنتهى بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق لتتخذ الإجراء الذى تراه مناسبا فكل الخيارت شىء مسلم به.

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