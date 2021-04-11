وزير الشباب والرياضة يلتقى مدير المكتب الإقليمى للوادا عبر الفيديو كونفرانس

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، السيد "سويجلار" مدير المكتب الإقليمى وممثل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" فى إفريقيا، وذلك لبحث سُبل التعاون خلال الفترة القادمة.
وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين، ووضع أسس وخطوات إنشاء الأكاديمية الإفريقية التعليمية لمكافحة المنشطات بمصر، والتى تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة سبل الدعم المصرى للوكالة الدولية والمكتب الإقليمى فى مجال مكافحة المنشطات، وبعض النقاط الخاصة بالتغيير فى اللائحة الأساسية لنظام العمل بمجلس إدارة "الوادا" وذلك لتتوافق مع القانون السويسرى.
ورحب وزير الشباب والرياضة بزيارة السيد "رودنى" رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لمصر خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد "سويجلار" مدير المكتب الإقليمى لمكافحة المنشطات بإفريقيا، الحرية الكاملة للحكومة المصرية فى دعم اعتماد المعمل المصرى المنشطات، وكذلك المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ومجلس إدارته فى سبيل تحقيق الهدف وهو رياضة بلا منشطات.
وفى نهاية اللقاء، أعرب "سويجلار" عن تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية فى إفريقيا وخاصة مجال مكافحة المنشطات، فضلا عن دعم الحكومة المصرية للمنظمات الإفريقية لمكافحة المنشطات "الرادو".
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